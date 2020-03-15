مباريات اليوم الأحد 15-3-2020 تشهد نجاة 6 دوريات من فيروس كورونا

نجت 6 دوريات، اليوم الأحد 15-3-2020، من فيروس كورونا، إذ تقرر إقامة مباريات تلك الدوريات هذا الأسبوع دون مشاكل، رغم حالة التأهب والرعب التي تُسيطر على جميع الرياضيين في جميع انحاء العالم.

والبداية مع الدوري التركي، حيث ستقام اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ26، أهمها استضافة “جالطة سراي” نظيره “بيشكتاش” في مباراة نارية على ملعب “تورك تيليكوم”، وتبدأ المباراة في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

كذلك الحال في روسيا، ستلعب اليوم 3 مباريات ايضًا ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الروسي الممتاز، أبرزها مواجهة “سسكا موسكو” فريق “أوفا، في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، على ملعب “أرينا خيمكي”.

نذهب إلى أمريكا الشمالية، مع الدوري المكسيكي الذي يشهد 5 مباريات ضمن مواجهات الجولة العاشرة، لعل أبرزها مواجهة “مونتيري” فريق “تشيفاس جوادالاخارا” في الساعة 5:00 صباحًا.

ننتقل إلى المنطقة العربية، وبالتحديد إلى الجزائر حيث يحتضن “ملعب 8 مايو”، مباراة نارية بين فريقي “وفاق سطيف” و”شبيبة القبائل“، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الجزائري.

من الجزائر إلى تونس، حيث تلعب اليوم 8 مباريات ضمن مواجهات دور ثمن النهائي “دور ال16” من بطولة كأس تونس، أبرزها مواجهة “الترجي الرياضي” فريق “مستقبل المرسي” في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، باقي المباريات سنتعرف عليها من خلال الجدول.

وفي السودان، ستلعب مبارتين في الجولة الـ25 من الدوري السوداني الممتاز، حيث يواجه “اهلي مروي” فريق “هلال الأبيض”، ويستقبل “هلال الفاشر” نظيره “مريخ الفاشر”، وستبدأ المواجهتين في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-3-2020

* الدوري التركي “سوبر ليج” – الجولة 26

قيصري سبور – ملطية سبور | 12:30 بتوقيت جرينيتش

طرابزون سبور – إسطنبول باشاك شهير | 15:00 بتوقيت جرينيتش

جالطة سراي – بشكتاش| 18:00 بتوقيت جرينيتش

* الدوري الروسي الممتاز – الجولة 22

سوتشي – كراسنودار | 13:00 بتوقيت جرينيتش

سسكا موسكو – أوفا | 15:30 بتوقيت جرينيتش

روستوف – لوكوموتيف موسكو | 18:00 بتوقيت جرينيتش

* الدوري الجزائري الممتاز – الجولة 22

وفاق رياضي سطيف – شبيبة القبائل | 13:00 بتوقيت جرينيتش

النادي الرياضي القسنطيني – إتحاد بسكرة | 13:00 بتوقيت جرينيتش

شبيبة الساورة – شباب أهلي برج بوعريريج | 13:00 بتوقيت جرينيتش

* كأس تونس – دور ثمن النهائي -16-

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مستقبل المرسى – الترجي الرياضي | 13:00 بتوقيت جرينيتش

النادي البنزرتي – اتحاد تطاوين | 13:00 بتوقيت جرينيتش

هلال الشابة – سبورتينغ بن عروس | 15:00 بتوقيت جرينيتش

النادي الصفاقسي – جمعية جربة | 15:00 بتوقيت جرينيتش

نجم المتلوي – النجم الساحلي | 15:00 بتوقيت جرينيتش

القلعة الرياضية – وداد الحامة | 15:00 بتوقيت جرينيتش

الاتحاد المنستيري – النادي الإفريقي | 15:30 بتوقيت جرينيتش

قوافل قفصة – الملعب التونسي | 15:30 بتوقيت جرينيتش

* الدوري السوداني الممتاز – الجولة 25

اهلي مروي – هلال الأبيض | 15:30 بتوقيت جرينيتش

هلال الفاشر – مريخ الفاشر | 15:30 بتوقيت جرينيتش

* الدوري النيجيري – الجولة 24

إينوجو رينجرز – ريفرز يونايتد | 17:00 بتوقيت جرينيتش

واري وولفز – مونتاين أوف فاير | 17:00 بتوقيت جرينيتش

إنييمبا – سان شاين ستارز | 17:00 بتوقيت جرينيتش

كاستينا يونايتد – أكوا يونايتد | 17:00 بتوقيت جرينيتش

بلاتو يونايتد – ناساروا يونايتد | 17:00 بتوقيت جرينيتش

هارتلاند – لوبى ستارز | 17:00 بتوقيت جرينيتش

كادا سيتي – ويكي توريستس | 17:00 بتوقيت جرينيتش

أبيا واريورز – اداماوا يونايتد | 17:00 بتوقيت جرينيتش

كانو بيلارس – جاجاوا جولين ستارز | 17:00 بتوقيت جرينيتش

ايفاني ابواه – أكوا ستارليتس | 17:00 بتوقيت جرينيتش

*الدوري المكسيكي Clausura – الجولة 10

تيجريس أونال – خواريز | 3:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش

ليون — : — بوماس أونام | 3:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش

تشيفاس جوادالاخارا – مونتيري | 5:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش

تولوكا – أطلس غوادالاخارا | 20:00 بتوقيت جرينيتش

*دوري السوبر الماليزي – الجولة الرابعة

كيداه – سيلانغور | 15:00 بتوقيت جرينيتش

يوآي تيم – الشرطة | 15:00 بتوقيت جرينيتش

*دوري السنغافوري – الجولة الثالثة

هاوجانج يونايتد – جيلانغ انترناشونال | 11:30 صباحًا بتوقيت جرينيتش

*دوري الدوري الأوزبكي الممتاز – الجولة الرابعة

أنديا جون – نافباخور نامانجان | 14:00 بتوقيت جرينيتش

لوكوموتيف طشقند – باخورو | 14:00 بتوقيت جرينيتش

* دوري السوبر الكازاخي – الجولة الثالثة

اوكزهيتبيس – كايزار كيزيلوردا | 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش

تاراز – اورداباسي شيماكنت | 12:00 بتوقيت جرينيتش

كاسبي – إف سي أستانا | 13:00 بتوقيت جرينيتش

شختار كاراغاندي – كيرات الماتي | 13:00 بتوقيت جرينيتش

* دوري جزر الفارو الممتاز Effodeildin – الجولة الأولى