بث مباشر | مشاهدة مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل في الدوري الجزائري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل في إحدى مباريات اليوم الأحد 14-3-2020 في إطار منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الجزائري.

المباراة التي ستذاع على قناة الكأس 1 HD، ستنطلق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، على “ملعب 8 مايو”، بإدارة من الحكم الجزائري “بوسليماني حمزة”.

يحتضن “ملعب 8 مايو” بمدينة سطيف مباراة نارية ومثيرة بين فريقي وفاق سطيف وشبية القبائل في “كلاسيكو الجزائر” في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري الجزائري.

ويطمح “وفاق سطيف” الفريق المضيف إلى تحقيق الفوز لمواصلة رحلة إستعادة الصدارة، حيث يقبع الفريق في المركز الثالث برصيد 36 نقطة، خلف “مولودية الجزائر” صاحب مركز الوصافة بفارق نقطة واحدة، و”شباب بلوزداد” المتصدر برصيد 4 نقاط.

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خاض “نسور الهضاب” 21 مباراة قبل مباراة اليوم، حقق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3، وخسر في 7 مناسبات.

الشبيبة والمركز الثالث

في المقابل يدخل فريق “شبيبة القبائل” الفريق الضيف المباراة، وعينه على خطف الثلاث نقاط من أجل الوصول إلى النقطة الـ38، لخطف المركز الثالث من “وفاق سطيف”، والمركز الثاني في حالة تعثر فريق “مولودية الجزائر”.

ويحتل “الكناري” المركز الرابع برصيد 35 نقطة جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 مناسبات وتعادل في 5، وخسر 6 لقاءات.

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