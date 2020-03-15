إيطاليا تلجأ لسلاح قناة “النيل للرياضة” من أجل التغلب على فيروس كورونا

استجاب الشعب الإيطالي بشكل “إيجابي” لمطالب الحكومة، بعزل أنفسهم صحيًا داخل المنازل، وبالفعل كانت أخبار الصحف اليوم السبت تحمل لمحات “مبشرة” بخصوص السيطرة على فيروس كورونا.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن منطقة “لومبارديا” تم فيها إحصاء جميع الحالات المصابة، وتتعامل المستشفيات مع الوضع حاليًا، وجاري تعميم التجربة على باقي المدن والمناطق، من أجل عزل الأشخاص المصابين عن الأصحاء.

وبدورها استمعت القنوات الخاصة الإيطالية والحكومية أيضًا، لنداء الدولة، وبدأت في عرض خطابات مشتركة لرئيس الوزراء وأعضاء في وزارة الصحة، يشرحون خلالها ما هي القواعد التي يجب أن يسير عليها المواطنين.

وتوغل فيروس “كيوفيد 19” داخل إيطاليا حتى أصبحت أكثر الدول الموبوءة على مستوى العالم، بعدما تجاوز عدد الحالات المصابة بها 15 ألف حالة وفق آخر الإحصائيات، وعدد المتوفيين لأكثر من 2000 ضحية.

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وتلعب الرياضة في إيطاليا وتحديدًا كرة القدم جانبًا هامًا من ثقافة الدولة، ومع توقف المباريات وكرة القدم لمدة أسبوعين، كان يجب استغلال اللعبة الشعبية الأولى هناك، من أجل محاربة الفيروس.

وبالفعل حاولت المحطات التلفزيونية الإيطالية رفع المعنويات، عن طريق عرض جميع مباريات منتخب الآتزوري في مشوار كأس العالم 2006، وملخص لفوز كتيبة المدرب “مارتشيلو ليبّي” باللقب العالمي هناك في ألمانيا.

يذكر أن هذا السلاح كانت ولا تزال تعتمد عليه قناة “النيل للرياضة” المصرية، بعرض مباريات سابقة لمنتخب الفراعنة سواء بإنجازات أمم أفريقيا أو بمباريات خالدة كلقاء الخسارة بنتيجة 4-3 من المنتخب البرازيلي في كأس القارات 2009.