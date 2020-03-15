رياضة | هل ينضم إمام عاشور للمنتخب الأولمبي؟ شوقي غريب يُجيب

وتابع: "الموضوع ليس بشأن إمام عاشور فقط ولكن اي لاعب سيقوم بالخروج عن النص سيتم استبعاده من حساباتي".

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري قد أصدرت عقوبات على لاعبين من الاهلي والزمالك بعد الأحداث التى جرت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات خلال لقاء السوبر المصري بين الفريقين فبراير الماضي، وكان من بينها إيقاف إمام عاشور حتى نهاية الموسم.