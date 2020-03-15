رياضة | شوقي غريب : إسبانيا وفرنسا طلبوا مواجهة المنتخب الأوليمبي إستعدادًا لطوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي غريب : إسبانيا وفرنسا طلبوا مواجهة المنتخب الأوليمبي إستعدادًا لطوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وقال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن كلا من منتخبات إسبانيا وفرنسا وألمانيا طلبوا مواجهة المنتخب الأوليمبي وديا قبل أولمبياد طوكيو 2020. وأكد شوقي غريب في مداخلة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الثلاث منتخبات طلبوا مواجهة مصر في يونيو المقبل".

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن المنتخبات التى طلبت مواجهة الفراعنة وديًا خلال الفترة الماضية من أجل الإستعداد للمشاركة في الأولمبياد المقرر إقامتها العام الجاري فى طوكيو.