حقيقة تدخل ميسي لإنقاذ رونالدينيو من السجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن مصادر مقربة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، ما تردد حول مساعدة زميله السابق رونالدينيو من أجل إخراجه من السجن في باراجواي.

ويقضي البرازيلي رونالدينيو عقوبة الحبس في باراجواي لمدة ستة أشهر، بعد اتهامه بدخول البلاد بجواز سفر مزور.

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وكانت عدة تقارير أشارت إلى أن ميسي خصّص أربعة ملايين يورو من ثروته لدفع كفالة رونالدينيو، كما كلّف محاميه لمحاولة إخراج صديقه البرازيلي من السجن، قبل أن تنفي "سبورت" تلك الشائعات.

وقالت صحيفة "سبورت" إن بيئة ميسي نفت تلك الأنباء مؤكدةً أن لا شيء من هذا صحيح، مشيرةً إلى أن نجم برشلونة يأسف بشدة على الوضع الشخصي الذي يعيشه رونالدينيو في الوقت الحالي.

وأضافت أن ميسي لم يقرر في أي وقت اتخاذ أي خطوة اقتصادية أو قانونية لإخراج رونالدينيو من السجن، مشيرةً إلى أنه مستاء للغاية من هذه الأخبار الوهمية التي ظهرت عبر بعض وسائل الإعلام في أمريكا الجنوبية.