خاص.. أول تعليق من الأهلي بعد قرار إيقاف نشاط الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي ورمضان حسن:

كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مجلس إدارة ناديه سيعقد اجتماعًا مع الأجهزة الفنية ولجنة التخطيط لحسم مصير إيقاف النشاط الرياضي تماشيًا مع قرار الدولة.

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري طالب بتعليق الأنشطة الرياضية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مرجان في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أن ناديه سيخذ اجراءات احترازية للأعضاء من خلال تعقيم النادي.

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وتابع المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، أن النادي الأحمر اتخذ قرارًا من خلال غلق جميع الصالات الرياضية من أجل التهوية.

رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي كان قد اتخذ قرارًا بمنح فريق الكرة راحة من التدريبات غدًا الأحد.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم اتخذ قرارًا بتعليق نشاط الكرة لمدة 15 يومًا.