رسميا.. الأهلي يرجئ استضافة بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عقد مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة اليوم السبت، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص المرحلة الحالية.

وقرر الأهلي في اجتماعه إرجاء استضافة بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات خلال الوقت الحالي، في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يستضيف الأهلي البطولتين في نهاية مارس الحالي وحتى منتصف إبريل المقبل.

يُذكر أن الأهلي استعرض نتائج الاجتماع الذي عقده محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، مع محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لوضع الخطة الوقائية للحفاظ على سلامة الأعضاء، واتخاذ كل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.