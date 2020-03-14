رسميا.. إنبى يعلق الأنشطة الرياضية في النادي

بناءآ على القرارات الصادرة من الجهات المعنية للدولة في الحد من إنتشار فيروس كورونا ، قرر مجلس إدارة نادى إنبى برئاسه السيد المحاسب/ زكريا السيد، اليوم السبت ، بشكل رسمي، تعليق جميع الأنشطة الرياضية بنادى إنبى لمدة أسبوعين ، وفقاً لقرار اللجنة الأوليمبية المصرية . ويؤكد المجلس بأن

مواجهة الوضع الصحي، جاء ووفقا لتوصيات اللجنة الأوليمبية، بوقف تدريبات الفريق الأول لكرة القدم وتدريبات قطاع الناشئين وقطاع السباحة والتنس طاولة، لمدة 15 يوم حتى صدور أمر جديد.وكان المحاسب زكريا السيد رئيس نادى إنبى ، قد تابع عن كثب مع الجهاز الفني بقيادة كابتن حلمي طولان للوقوف على الوضع الحالي للفريق قبل إصدار القرار الرسمي.جدير بالذكر، أن الاتحاد المصرى لكرة القدم، كان قد أصدر بيانا رسميا، في الساعات الماضية، عن تعليق كافة الأنشطة الرياضية المتعلقة بكرة القدم داخل مصر لمدة 15 يوماً، بناءآ على قرارات رئاسه مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى توصيات اللجنة الطبية بالإتحاد المصري لكرة القدم.