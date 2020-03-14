اتحاد الكرة يكشف .. ما هو مصير لقب الدوري حال إلغاؤه ؟

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، عن مصير لقب الدوري حال إلغاء المسابقة هذا الموسم بعد تعليق النشاط لمدة أسبوعين.

وقال المصدر: "اللوائح تنص على اعتبار المسابقة كأن لم تكن، مثلما حدث عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣". وتابع: "فارق النقاط يسمح بتغييرات في ترتيب الجدول

وبالتالي من غير المنطقي منح اللقب الأهلي".وواصل: "في النهاية اتحاد الكرة يثق في قدرة الدولة على السيطرة على الأمور واستئناف النشاط بصورة طبيعية بعد فترة التعليق".