نادي الشيخ زايد يتخذ اجراءات وقائية لمواجهة كورونا

أصدر نادي الشيخ زايد برئاسة فكري الهواري، عدد من القرارات والاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وأكد النادي التزامه بالاجراءات الصحية المعتمدة، وشددت الإدارة على زيادة اجراءات النظافة في مرافق النادي بالتعقيمات اللازمة. وطالب النادي أي شخص تظهر عليه عوارض الانفلوانزا البقاء في المنزل وعدم المساهمة في نشر العدوى. Advertisements وقرر فكري الهواري، رئيس نادي الشيخ زايد، تأجيل إقامة حفل التكريم الذي أعلن عنه النادي مؤخرا لفريق البوكسينج الحاصل على 49 ميدالية ذهبية في بطولة الجمهورية. وقال الهواري، إن سلامة اللاعبين والأعضاء هي الأولية القصوى لدي مجلس إدارة النادي، مؤكدا أن نادي زايد يقوم بحملة توعية ضخمة لأهالي مدينة الشيخ زايد وانطلقت الحملة من النادي، وهايبر وان، للتعريف بخطورة الفيروس وإجراءات الوقاية السليمة . أن نادي زايد يقوم بحملة توعية ضخمة لأهالي مدينة الشيخ زايد وانطلقت الحملة من النادي، وهايبر وان، للتعريف بخطورة الفيروس وإجراءات الوقاية السليمة وأضاف رئيس نادي الشيخ زايد: "ملتزمون تماما بما تصدره الحكومة ووزارة الصحة والرياضة من قرارات لمواجهة فيروس كورونا"، مشيدا بالاداء الحكومي في مواجهة الوباء حتى الآن، مطالبا الشعب المصري الوقوف خلف رئيسه وحكومته للتصدي لفيروس كورونا.

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