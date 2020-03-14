يبحث النادي الأهلي موقف أنشطته الرياضية الداخلية في فروعه الثلاثة، بما يتفق مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، وذلك كنوع من الإجراء الوقائيوالاحترازي، ولمنع عملية الاختلاط، تصديًا لفيروس كورونا.
ويعقد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، غدًا الأحد، اجتماعًا مع رؤوف عبدالقادر، مدير إدارة النشاط الرياضي،لبحث الأمر كاملا من جميع جوانبه، والاستقرار على تصور شامل في هذا الصدد، لرفع تقرير به إلى مجلس إدارة النادي لاتخاذ القرار الأمثل، بما يضمن في المقام الأول الحفاظ على سلامة أعضاء الأهلي وأسرهم في مختلف الألعاب الرياضية بفروع النادي الثلاثة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يبحث موقف أنشطته الرياضية بعد تعليق النشاط الرياضي بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.