الأهلي يبحث موقف أنشطته الرياضية بعد تعليق النشاط الرياضي بمصر

يبحث النادي الأهلي موقف أنشطته الرياضية الداخلية في فروعه الثلاثة، بما يتفق مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، وذلك كنوع من الإجراء الوقائي

والاحترازي، ولمنع عملية الاختلاط، تصديًا لفيروس كورونا

ويعقد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، غدًا الأحد، اجتماعًا مع رؤوف عبدالقادر، مدير إدارة النشاط الرياضي،

لبحث الأمر كاملا من جميع جوانبه، والاستقرار على تصور شامل في هذا الصدد، لرفع تقرير به إلى مجلس إدارة النادي لاتخاذ القرار الأمثل، بما يضمن في المقام الأول الحفاظ على سلامة أعضاء الأهلي وأسرهم في مختلف الألعاب الرياضية بفروع النادي الثلاثة.