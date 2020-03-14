صراع مشتعل بين الزمالك والأهلي على صدارة دوري المحترفين لليد

يحتدم الصراع بين فريقي الزمالك والأهلي في دوري المحترفين رجال لكرة اليد بعد انتهاء الجولة الخامسة من المرحلة الثانية من الموسم الرياضي الجاري. ويتصدر الزمالك ترتيب دوري المحترفين حتى الأن برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برصيد 32 نقطة. برصيد 32 نقطة. الزمالك يتربع على الصدارة بعد أن 11 انتصارًا حتى الأن بينما تلقى هزيمة واحدة، فيما حقق الأهلي 20 انتصارات وتعرض للهزيمة في مباراتين. وتستعرض بوابة الوفد ترتيب دوري مرتبط للمحترفين رجال لكرة اليد بعد انتهاء الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للموسم الجاري. مرتبط للمحترفين رجال لكرة اليد بعد انتهاء الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للموسم الجاري. 1- الزمالك برصيد 34 نقطة. 2- الأهلي برصيد 32 نقطة. Advertisements 3- طلائع الجيش برصيد 30 نقطة. 4- سبورتنج برصيد 22 نقطة. 5- هليوبوليس برصيد 22 نقطة. 6- الأوليمبي برصيد 20 نقطة. 7- سموحة برصيد 19 نقطة. 8- البنك الأهلي برصيد 13 نقطة.

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