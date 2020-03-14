تذكرتي تعلن توقف جميع حفلاتها لحين اشعار أخر

أعلنت شركة تذكرتي تعليق كل حفلاتها وانشطتها المختلفة لحين اشعار أخر، وذلك استجابة لقرار رئيس الوزراء.

وتؤكد شركة تذكرتي انه تم الغاء كافة الحفلات في الفترة المقبلة، ولحين اشعار أخر.

وكان مجلس الوزراء قد قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "

ولحين اشعار أخر.وكان مجلس الوزراء قد قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس " كورونا المستجد"، كما اتخذت الدولة المصرية قرارا بتعليق المدارس والجامعات والأنشطة الرياضية لمدة اسبوعين.

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