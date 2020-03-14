تعطيل نشاط أكاديميات وبراعم كرة القدم داخل نادي الشرقية

قرر الدكتور مجدي عزت رئيس نادي الشرقية، بالتنسيق مع الدكتور مصطفي ذكي رئيس قطاع الناشئين بالنادي، تعليق نشاط اكاديميات كرة القدم والبراعم داخل النادي، لمدة 15 يوما اعتباراً من غداً الأحد الموافق 15 مارس.

يأتي ذلك فى إطار إتخاذ اجراءات الحيطة والحذر لمنع إنتشار فيروس

داخل النادي، لمدة 15 يوما اعتباراً من غداً الأحد الموافق 15 مارس.يأتي ذلك فى إطار إتخاذ اجراءات الحيطة والحذر لمنع إنتشار فيروس كورونا .. ونظراً لصدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات.. وحرصاً على صحة وسلامة اللاعبين وجميع المنظومة الرياضية داخل نادي الشرقية.

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