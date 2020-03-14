أنهى النادى المصرى معسكره بالإسكندرية ومنح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين على أن يستأنف الفريق تدريباته اليومية في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعبه ببورسعيد .

وقرر طارق العشري المدير الفني للفريق إنهاء المعسكر بعد تعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما بسبب الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الحكومة المصرية منعا لإنتشار

في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعبه ببورسعيد .وقرر طارق العشري المدير الفني للفريق إنهاء المعسكر بعد تعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما بسبب الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الحكومة المصرية منعا لإنتشار فيروس كورونا المستجد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصرى ينهى معسكر الإسكندرية ويعود للتدريبات فى بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.