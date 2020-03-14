تعليق أنشطة مركز شباب الإستاد ببورسعيد ومنع الدخول لمدة أسبوعين

قرر مجلس إدارة مركز شباب الإستاد ببورسعيد برئاسة عبد الرحمن بصلة تعليق الأنشطة الرياضية والتجمعات داخل المركز تنفيذا لتعليمات الدولة بأجهزتها المختلفة وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين بكل مراحلهم العمرية.

كما قرر مجلس الإدارة القيام بحملة تعقيم وتطهير للصالات والملاعب والمكاتب ومناطق جلوس الأعضاء حفاظا على الصحة العامة للجميع وكإجراءات إحترازية ووقائية في الفترة الحالية مع عدم السماح بتواجد الأعضاء واللاعبين والمدربين خلال هذه الفترة ولحين صدور تعليمات أخرى. وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين بكل مراحلهم العمرية.كما قرر مجلس الإدارة القيام بحملة تعقيم وتطهير للصالات والملاعب والمكاتب ومناطق جلوس الأعضاء حفاظا على الصحة العامة للجميع وكإجراءات إحترازية ووقائية في الفترة الحالية مع عدم السماح بتواجد الأعضاء واللاعبين والمدربين خلال هذه الفترة ولحين صدور تعليمات أخرى.

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