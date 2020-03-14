تعرف على ترتيب دوري مرتبط يد للسيدات بعد انتهاء الجولة التاسعة

اختتمت منافسات الجولة التاسعة من الدور النهائي لبطولة دوري مرتبط عمومي للسيدات لكرة اليد للموسم الجاري.
وتتربع سيدات الشمس على صدارة ترتيب دوري عمومي لليد برصيد 27 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي الذي يحل وصيفًا، ويتقاسم سبورتنج وسموحة المركز الثالث برصيد 21 نقطة لكل منهما، في حين يحتل الزمالك المركز الخامس بترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة.
يذكر أن الجزيرة لديه مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث بالمسابقة أمام الطيران ولم يتحدد موعدها حتى الأن.
وفي سياق متصل يتصدر فريقي طلائع الجيش والزمالك ترتيب دوري مرتبط للمحترفين لكرة اليد مواليد 2000 بعد انتهاء الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للموسم الجاري.
ويتصدر طلائع الجيش ترتيب المجموعة الأولى برصيد 36 نقطة بفارق نقطة واحدةعن أقرب منافسيه الأهلي الذي يحل وصيفًا بالمجموعة، ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.
وفي المجموعة الثانية يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 33 نقطة وسط منافسة شرسة مع فريقي هليوبوليس والطيران اللذان يحتلان وصافة المجموعة بالتقاسم برصيد 32 نقطة لكل منهما، فيما يحل فريق 6 أكتوبر رابعًا برصيد 31 نقطة.
وفي سياق متصل يتصدر فريقي الأهلي والزمالك ترتيب دوري مرتبط للمحترفين لكرة اليد مواليد 2002 للموسم الجاري.
ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 30 نقطة حيث حقق الانتصار في جميع مبارياته ولم يتلقَ أي هزيمة، في المقابل يتصدر الزمالك ترتيب المجموعةالثانية برصيد 29 نقطة جمعهم من 9 انتصارات وتعادل وحيد.
وفيما يلي ترصد بوابة الوفد ترتيب مجموعتي دوري مرتبط للمحترفين مواليد 2002.
المجموعة الأولى :
1- الأهلي برصيد 30 نقطة. 2- الطيران برصيد 27 نقطة. 3- سبورتنج برصيد 23 نقطة. 4- سموحة برصيد 19 نقطة. 5- الجزيرة برصيد 19 نقطة. 6- الحوار برصيد 18 نقطة. 7- هليوبوليس برصيد 16 نقطة. 8- حدائق الأهرام برصيد 13 نقطة. 9- جزيرة الورد برصيد 11 نقطة.
المجموعة الثانية :
1- الزمالك برصيد 29 نقطة. 2- البنك الأهلي برصيد 28 نقطة. 3- الأوليمبي برصيد 24 نقطة. 4- الجيش برصيد 22 نقطة. 5- الزهور برصيد 17 نقطة. 6- أصحاب الجياد برصيد 17 نقطة. 7- المعادي برصيد 15 نقطة. 8- 6 أكتوبر برصيد 14 نقطة. 9- الفيوم برصيد 10 نقاط.
يذكر أن السلطات المصرية أجلت الأنشطة الرياضية بصفة عامة لمدة أسبوعين بإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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