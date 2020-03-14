أهداف مباراة ظفار والسيب فى الدوري العُماني

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تعادل إيجابي 1-1 بين ظفار ومضيفه السيب، اليوم السبت 14-3-2020، على ملعب السيب الرياضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري العُماني.
بهذا التعادل عزز فريق السيب صاحب الارض والجمهور صدارته لترتيب جدول الدوري برصيد 50 نقطة، بينما نادي ظفار يأتي فى المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بعد ان خاض الفريقان 23 مباراة.
وتقدم الزعيم فى الشوط الأول بالهدف الأول عن طريق اللاعب “عمر المالكي” في 38، بعد ان استثمر خطأ فادح من حارس مرمي فريق السيب.
وفى الشوط الثاني أدرك المضيف “الأمبراطور” التعادل عن طريق اللاعب جيبولا فى الدقيقة 79، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء على يسار حارس المرمي.
ورغم أن فريق السيب حاول تسجيل المزيد من الأهداف لكنه لم يقدر على التسجيل، وبالفعل أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما في مباراة صعبة وقوية
إليكم أهداف المباراة..
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