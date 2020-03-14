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رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يُفسر سبب إيقاف النشاط الكروي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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أكد “ياسر بن حسن المسحل” رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت 14-3-2020، أن قرار تعليق النشاط الكروي والمسابقات الكروية الذي أصدرته وزارة اليوم ويدخل حيز التنفيذ من يوم غد الأحد يأتي حرصا على سلامة جميع عناصر كرة القدم والسعي لسلامتهم ودرء المخاطر الصحية عنهم.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت تعليق كافة الأنشطة في المملكة اعتبارا من غد الأحد، وحتى إشعار آخر، بسبب المخاوف المتعلقة بتزايد انتشار العدوى بفيروس المستجد.

وعبر المسحل عن تقديره للاهتمام الذي يجده قطاع كرة القدم من مسؤولي البلاد ووزارة الرياضة بقيادة “الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل”، التي تولي سلامة جميع الرياضيين اهتماما بالغا يتناغم مع التعليمات والتوصيات الصادرة من اللجنة المعنية لمتابعة انتشار .

وثمن المسحل الجهود الجبارة التي تقوم بها وزارة الصحة والجهات الحكومية المختصة في متابعة انتشار الفيروس والرسائل التوعوية المكثفة والقرارات المنسجمة مع خطة التعامل مع الوضع الراهن، مهيبًا بالجميع التقيد بالتعليمات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة وتطبيق تعليمات الوقاية، داعيًا الله بأن يحفظ الجميع.

جماهير السعودية (صور:Google)
جماهير السعودية (صور:Google)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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