رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يُفسر سبب إيقاف النشاط الكروي

أكد “ياسر بن حسن المسحل” رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت 14-3-2020، أن قرار تعليق النشاط الكروي والمسابقات الكروية الذي أصدرته وزارة الرياضة اليوم ويدخل حيز التنفيذ من يوم غد الأحد يأتي حرصا على سلامة جميع عناصر كرة القدم والسعي لسلامتهم ودرء المخاطر الصحية عنهم.

وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت تعليق كافة الأنشطة الرياضية في المملكة اعتبارا من غد الأحد، وحتى إشعار آخر، بسبب المخاوف المتعلقة بتزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وعبر المسحل عن تقديره للاهتمام الذي يجده قطاع كرة القدم من مسؤولي البلاد ووزارة الرياضة بقيادة “الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل”، التي تولي سلامة جميع الرياضيين اهتماما بالغا يتناغم مع التعليمات والتوصيات الصادرة من اللجنة المعنية لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وثمن المسحل الجهود الجبارة التي تقوم بها وزارة الصحة والجهات الحكومية المختصة في متابعة انتشار الفيروس والرسائل التوعوية المكثفة والقرارات المنسجمة مع خطة التعامل مع الوضع الراهن، مهيبًا بالجميع التقيد بالتعليمات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة وتطبيق تعليمات الوقاية، داعيًا الله بأن يحفظ الجميع.