نجم إشبيلية بعد انتقاله للعب في مدينة ووهان: “فيروس كورونا بالصين أقل انتشاراً من إسبانيا”

أوضح “دانييل كاريكو” قائد إشبيلية السابق، أن الصين اليوم أصبحت أكثر أمانًا من دول أوروبا، وهذا في أعقاب انضمامه إلى فريق ووهان زال الصيني.

ووهان هي المدينة التي اندلع فيها فيروس “كورونا” في البداية في ديسمبر، لكن الارتفاع في الحالات قد استقر وتراجع في الأسابيع الأخيرة، حيث ينتشر الفيروس في جميع أنحاء أوروبا، بمعدل أضخم من الصين.

ونقلت ماركا عن كاريكو قوله “الصين اليوم أكثر أمانا من أوروبا المشكلة هناكالآن، وقد تم القضاء عليها عمليا في الصين، ماذا أخاف؟ نحن نتدرب مع الفريق في ماربيا في انتظار الأخبار، نريد أن نعود بهدوء إلى ووهان ونستمر في حياتنا بشكل تدريجي”.

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ثم أضاف “الانتقال؟ في البداية ترددت قليلاً، ولا أستطيع إنكار ذلك. عندما بدأ سوق الشتاء، لم أكن أعرف بالضبط ما هو COVID-19 ، فقط فيروس جديد متداول في الصين”.

وأنهى حديثه “صحيح أن مشكلة كورونا قد اندلعت في جميع أنحاء العالم، ولكن الأمور في الصين أفضل بالتأكيد. كل يوم ، في جميع البلدان، يوجد عدد أقل وأقل من المرضى في ووهان وعدد الحالات الجديدة أقل”.

يذكر أن الحكومة الإسبانية أعلنت حالة الطوارئ في البلاد، بعدما أصبحت إسبانيا حاليًا تمتلك معدل عدوى أعلى من إيطاليا، حيث زاد عدد الحالات المصابة في الأسبوع الأخير فقط بعدد أكثر من 4000 حالة.