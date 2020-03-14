اتحاد العاصمة يُمزق شباك مولودية وهران برباعية في الدوري الجزائري

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مزّق نادي اتحاد العاصمة ضيفه فريق مولودية وهران بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة الثانية والعشرين من الدوري الجزائري.
واستعاد فريق العاصمة الجزائرية زمام الأمور، في محاولة لاستعادة مركزه وهيبته مرة أخرى، حيث لا يزال يقبع في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.
وتقدم اتحاد العاصمة بعد مرور 20 دقيقة عبر المهاجم المتألق “عبد الكريم زواري”، الذي افتتح رباعية “لوسما”، ثم عدّل النتيجة “الحمرواة” عبر “ماهي بنحمو” في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
ومع بداية الشوط الثاني عاد زواري ووضع ثاني أهداف اتحاد العاصمة، وبعده سجل “بلال بنحمودة” هدفين” ليكمل اتحاد العاصمة الشوط الثاني الرائع.
يذكر أن المباراة لعبت داخل ملعب مغلق وهو ملعب “عمر حمادي” بعد قرار الاتحاد الجزائري، بحجب الجماهير خوفًا من انتشار فيروس كورونا.
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