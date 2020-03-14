أهداف مباراة العين والجزيرة في الدوري الإماراتي

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قلب الجزيرة تأخره بهدف إلى فوز 3 / 1 على ضيفه العين، اليوم السبت 14-3-2020، على ملعب “محمد بن زايد”، فى ختام منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الإماراتي (دوري الخليج العربي الإماراتي).
وتقدم العين عن طريق المهاجم التوجولي “لابا كودجو” في الدقيقة 39، عرضية رهيبة من بندر الأحبابي من الجهة اليمنى وجدت رأس لابا الذي حولها في الزاوية اليسرى لمرمي الجزيرة.
وفى الدقيقة 43 تدارك الجزيرة التعادل 1/1 عن طريق لاعب العين السابق “عمر عبد الرحمن” (عموري)، كينو كان هو صاحب تمريرة الهدف، بعد ان ارسل عرضية أرضية نموذجية من الجهة اليسرى، وجدت عموري داخل منطقة الستة ياردات.
وفي الدقيقة 82 سجل البرازيلي ماركوس كينو الهدف الثاني للجزيرة، من تصويبة قوية بباطن القدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء بعد تشتيت خاطيء من مدافعي العين لكرة عرضية من ركنية.
وأختتم “علي مبخوت” ثلاثية فريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، من هجمة مرتدة، ترجمها علي مبخوت بشكل ممتاز في المرمى بعد تلقيه تمريرة طولية من عمر عبد الرحمن “عموري”.
وشهدت المباراة تعرض بندر الأحبابي لاعب العين للبطاقة الحمراء في الدقيقة 69 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
ورفع الجزيرة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف العين صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة، ويأتي فى المركز الرابع نادي الشارقة برصيد 35 نقطة، ويتصدر الترتيب شباب الأهلي دبي برصيد 34 نقطة.
إليكم أهداف المباراة..
هدف العين الأول
هدف التعادل للجزيرة
هدف الجزيرة الثاني
هدف الجزيرة الثالث
لقطات من المباراة “طرد بندر الأحبابي”
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