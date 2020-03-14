الحيرة تسيطر على رابطة الدوري الإنجليزي بين تأجيل وإلغاء الموسم!

كشفت تقارير صحافية إنجليزية اليوم السبت 14-3-2020، ان أندية الدوري الممتاز لكرة القدم ستعقد اجتماعا الخميس المقبل للبحث في مصير البطولة بعد تعليق منافساتها حتى مطلع أبريل القادم، بسبب فيروس كورونا المستجد، وسط آراء متفاوتة بشأن ما يجدر القيام به.

ونقلت شبكة “سكاي” المالكة لحقوق بث “البريمرليج” ان ممثلين لأنديته الـ20 سيعقدون “اجتماعا طارئا الخميس المقبل لوضع الخطط لما تبقى من الموسم”.

وأشارت الى ان موعد الاجتماع حدد ربطا بآخر سيعقده الاتحاد القاري للعبة (ويفا) الثلاثاء، يخصصه لبحث مصير مسابقتي الأندية (دوري الأبطال، ويوروبا ليج)، إضافة الى بطولة كأس أوروبا 2020 للمنتخبات، والمقررة بين يونيو و12 يوليو المقبلين.

وفرض فيروس “كوفيد-19” تأثيره على مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، وأدى الى شلل شبه كامل في كرة القدم الأوروبية، لاسيما في البطولات الوطنية الخمس الكبرى التي أعلنت تباعا تعليق المنافسات.

وبقيت بطولة إنجلترا الوحيدة التي لم تعلن أي تعديل في جدولها أو لجهة منع المشجعين من الحضور، الى ان قررت الجمعة الماضية تعليق المباريات بالكامل حتى الرابع من أبريل المقبل في درجاتها الأربع.

وأتت الخطوة بعد تسجيل إصابات بفيروس “كوفيد-19” لدى مدرب فريق أرسنال الإسباني “ميكل أرتيتا” ولاعب تشلسي “كالوم هادسون-أودوي”.

وبحسب التقارير، تتفاوت

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آراء الأندية بشأن ما سيكون عليه مصير الدوري، بين دعوات لاستكماله من حيث توقف، وأخرى تدعو لإلغائه.

ونقلت “سكاي” عن مصدر في أحد أندية الدوري الممتاز إشارته الى “وجود فرصة بنسبة 75 بالمئة لعدم استكمال هذا الموسم”.

من جهتها، نقلت صحيفة “ذا تايمز” عن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم “جريج كلارك” اعتقاده انه بات من الصعوبة استكمال الدوري الممتاز. وطرحت الصحيفة سيناريوهات دراماتيكية بحال حصول ذلك، تشمل تكبّد الأندية خسائر مالية ضخمة، وصولا الى احتمال حرمان ليفربول من التتويج بلقب ينتظره منذ ثلاثين عاما.

ويتصدر الفريق الترتيب حالياً برصيد 82 نقطة من 29 مباراة، أمام حامل اللقب مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني (57 نقطة من 28 مباراة).

وكتبت نائبة رئيس نادي وست هام “كارين برايدي” مقالا في صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، تقدمت فيه بـ”اعتذار” من ليفربول لأنه سيحرم من اللقب، مشددة على ضرورة إلغاء الدوري والتحضير لموسم 2020-2021.

وأضافت “لا يمكننا تفادي احتمال ان كل مستويات رابطة +اي أف أل+ (الدرجات الثلاث الدنيا في بطولة إنجلترا)، إضافة الى الدوري الممتاز، يجب ان يتم إلغاؤها، وان يعتبر هذا الموسم لاغيا لأن اللاعبين لا يمكنهم اللعب، والمباريات لا يمكن ان تقام”.

وأشارت شبكة “سكاي” الى ان مسؤولي بعض الأندية يرون إمكانية لاستئناف المباريات في الرابع من أبريل، لكن آخرين يرون انه من الواقعية بمكان بدء التحضير لعدم إقامة أي مباريات في الدوري الممتاز قبل انطلاق موسم 2020-2021 في أغسطس المقبل.