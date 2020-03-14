رسميًا | فيروس كورونا يؤجل الدوري المصري حتى شهر أبريل

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز ومباريات دوري الدرجة الثانية “المظاليم” حتى شهر أبريل المقبل، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بسبب ظهور فيروس كورونا في مصر مؤخرًا.
ويأتي تأجيل الاتحاد المصري للنشاط الكروي لمدة 15 يومًا بعد 24 ساعة فقط من تأجيله لمباراة الأهلي وإنبي، ومباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، لسوء الأحوال الجوية.
وأضطر الاتحاد المصري لتأجيل مباريات يوم الخميس الماضي بعد إعصار التنين الذي اجتاح جميع محافظات مصر، وأثر على حركة المرور، وشل الحياة اليومية الروتينية في القاهرة وضواحيها.
وقال بيان الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم السبت 14-3-2020 “بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوماً”.
وأضاف البيان “سيبدأ تعليق النشاط اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية”.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرر تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم 2022 التي كان مقررًا لها في شهري مارس وأبريل.
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