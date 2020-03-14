رئيس وزراء اليابان يؤكد إقامة الالعاب الأولمبية في موعدها

أكد رئيس وزراء الياباني شينزو آبي ان دورة الالعاب الاولمبية التي من المقرر ان تستضيفها طوكيو من 24 تموز/يوليو الى التاسع من آب/اغسطس المقبلين ستبقى في موعدها المقرر، على رغم القلق من تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الأحداث الرياضية حول العالم.



وأشار آبي الى أن لا نية لحكومته لاعلان حال الطوارئ بسبب فيروس "كوفيد-19" الذي طال أكثر من 140 الف شخص وادى الى وفاة أكثر من 5400 حول العالم.



وجاء كلام آبي بعد يومين على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتأجيل الألعاب لمدة عام بعد الإرباك الكبير الذي سببه الفيروس في روزنامة الأحداث الرياضية في مختلف أنحاء العالم.



وقال رئيس الوزراء الياباني في تصريحات السبت "سنقوم بتعاون وثيق مع المسؤولين ومن بينهم اللجنة الأولمبية الدولية. لم يتغير أي شيء".



وأضاف "نريد استضافة الالعاب كما هو مقرر من دون اي متاعب من خلال التغلب على انتشار الفيروس".



وسبق للمنظمين والحكومة اليابانية ان أصروا على ان الاستعدادات تمضي على قدم وساق، وان المعنيين لم يطرحوا تأجيل أو إلغاء الحدث الأكبر عالميا على الصعيد الرياضي، والذي يقام مرة كل أربعة أعوام.



ورصدت اليابان ميزانية تقدر بنحو 12 مليار دولار لإقامة ألعاب طوكيو.



وشدد آبي على "التعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة من أجل إنجاح الألعاب"، مشيرا الى ان الطرفين لم يناقشا اي احتمال لتأجيلها.



وكان البرلمان الياباني قد منح آبي صلاحيات تخوله إعلان حال الطوارئ في البلاد بسبب فيروس "كوفيد-19"، لكن رئيس الحكومة اعتبر ان الأمر غير ضروري في الوقت الحالي.



ومن شأن قرار مماثل في حال اتخذ الطلب من الشعب الياباني ملازمة المنازل وإقفال المدارس والاماكن العامة.



وكان رئيس اللجنة الاولمبية الالماني توماس باخ أكد في حديث لشبكة "اي ار دي" الألمانية هذا الأسبوع، ان اللجنة ستتبع توصية منظمة الصحة العالمية التي صنفت "كوفيد-19" وباء عالميا، بشأن إلغاء أو تأجيل دورة الالعاب الاولمبية.