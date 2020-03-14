رياضة | خسائر الأهلي والزمالك من تأجيل الدوري المصري بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خسائر الأهلي والزمالك من تأجيل الدوري المصري بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى عشاق ومحبو الكرة المصرية صدمة بتأجيل مباريات بطولة الدوري المصري لمدة 15 يوم بسبب تفشي فيروس كورونا العالمي.

تأجيل مباريات الدوري المصري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قرار يفيد بأن القيادة السياسية في الدولة في اجتماعها مع وفد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الجبلاية، قد قررا تأجيل منافسات بطولة الدوري المصري وجميع الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد وخوفاً من حصده لمزيد من الأرواح.

خسائر الأهلي والزمالك من تأجيل مباريات الدوري المصري

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي خسائر القطبين الأهلي والزمالك من تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا حيث تتمركز النتائج في النقاط التالية:-

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1- خسائر اقتصادية بسبب البث التلفزيوني

بالتأكيد قرار تأجيل مباريات الدوري المصري بسبب تفشي فيروس كورونا له تأثيرات اقتصادية على الأهلي والزمالك بسبب الدخل الذي يعتمد عليه القطبين من البث التلفزيوني لمباريات الأحمر والأبيض وقيم الإعلانات التي تنعش خزائن كبار أندية مصر.

2- خسائر فنية وغياب حساسية اللقاءات

خسائر الأهلي والزمالك الفنية بسبب التأجيل ستكون كبيرة حيث أن كلا لاعبي الفريقين قد وصلا لقمم مستوياتهم الفنية مع الفرنسي كارتيرون قائد سفينة الأبيض الذي تأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب حامل اللقب فريق الترجي التونسي، وكذلك السويسري رنيه فايلر قائد القلعة الحمراء الذي وصل لنفس الدور على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، فابعد الاعبين عن حساسية المنافسات المحلية والأفريقية سيؤثر سلباً على معدلاتهم الفنية والبدنية.

3- الأهلي يخسر استفادة رمضان صبحي الفنية

أعلنت إدراة الكرة بالاهلي عودة رمضان صبحي نجم الأحمر المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي بعد غياب 89 يوما للإصابة، حيث جاء إعلان عودة جناح الأحمر متزامناً مع قرار تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز مدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا ، حيث أن فايلر سيفتقد خدمات اللاعب الفنية في المهمة القليلة المتبقية من مدة إعارة الاعب التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.