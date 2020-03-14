رياضة | أسوان لـ الخليج 365: نؤيد قرار إيقاف الدوري.. وجلسة مع عبد العاطي لوضع خطة للفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسوان لـ الخليج 365: نؤيد قرار إيقاف الدوري.. وجلسة مع عبد العاطي لوضع خطة للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤيد أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، قرار اتحاد الكرة بإيقاف مباريات الدوري لمدة أسبوعين، كاجراء احترازي للحد من انتار فيروس كورونا.

وأعلن اتحاد الكرة تعليق كافة مباريات الدوري المصري لمدة أسبوعين، في ضوء توجه الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال سليمان في تصريحات لـ "الخليج 365 الرياضي": "أؤيد قرار اتحاد الكرة بشدة، عيلنا الالتزام بالقرار، من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين".

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وأضاف: "كل دول العالم أوقفت نشاطها، سلامة اللاعبين أهم من أي شيئ".

وواصل: "ندعم الدولة في أي قرار تتخذه، الأمر لم يصبح يتعلق بكرة قدم فقط، سلامة اللاعبين أهم من أي شيئ".

واختتم سليمان حديثه قائًلا: "سنعقد اجتماعًا مع مجدي عبد العاطي مدرب الفريق، من أجل وضع خطة للفترة المقبلة".

ويحتل أسوان المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة.