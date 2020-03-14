رياضة | خاص.. عبد الحفيظ: جلسة مع فايلر للترتيب للمرحلة المقبلة بعد تعليق نشاط كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. عبد الحفيظ: جلسة مع فايلر للترتيب للمرحلة المقبلة بعد تعليق نشاط كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيعقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر للترتيب للمرحلة المقبلة بعد تعليق تشاط كرة القدم في مصر.

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عبد الحفيظ أضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" بأنه سيرتب مع المدرب السويسري البرنامج التدريبي للمرحلة المقبلة، خاصة وأن الفريق لن يكون مرتبطًا بأي مباريات رسمية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن اليوم تعليق نشاط كرة القدم في مصر اعتبارا من بعد غد الاثنين الموافق ١٦ مارس الجاري.