رياضة | الزمالك يعلن تعليق النشاط الرياضي 15 يومًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن تعليق النشاط الرياضي 15 يومًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، عن تعليق كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالنادي لمدة 15 يوما، وذلك على خلفية قرارات مجلس الوزراء، بشأن تعليق الدراسة والأنشطة الرياضية ضمن الخطة الشاملة للدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وكان اتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني، أعلن تعليق مباريات الكرة، لمدة 15 يوما، بسبب انتشار فيروس كورونا، وخوفا على سلامة جميع اللاعبين.

وكان الجهاز الفني لفريق الكرة بالزمالك، قرر إلغاء معسكر الفريق الذي كان مقررا له اليوم، بالإسكندرية، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة، أمس، بتأجيل مواجهة الأبيض أمام المصري، والمؤجلة من الدور الأول للدوري، نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.