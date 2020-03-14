رياضة | اليورو كلمة السر في استكمال الدوريات الأوروبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليورو كلمة السر في استكمال الدوريات الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأجلت جميع الدوريات العالميه الكبرى في أوروبا خلال الفترة الماضية، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا في الأيام الأخيرة والتصدي لهذا الفيروس.

وأشارت تقارير حسب وكالة رويترز، إن الاتحادات الرياضية تضغط على الاتحاد الأوروبي، من اجل اعطاء الاولوية لانهاء الدوريات الاوروبية.

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ويرغب الاتحاد في الدوريات العالمية بإعطاء هامش الوقت لانهاء هذه البطولات المحلية التي تأجلت حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا، وهذا يتم بتأجيل اليورو 2020 إلى عام 2021.

وفي حال تأجيل اليورو سيكون على الاتحادات الرياضية إستكمال البطولات حتى شهر يوليو القادم.