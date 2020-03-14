رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد قرار التأجيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد قرار التأجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرارًا بإيقاف جميع مباريات "البريميرليج" حتى الرابع من أبريل المقبل، خوفًا من انتشار فيروس كورونا الجديد، أمس الجمعة.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد قرار تعليق النشاط.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1- ليفربول برصيد 82 نقطة

2- مانشستر سيتي برصيد 57 نقطة

3- ليستر سيتي برصيد 53 نقطة

4- تشيلسي برصيد 48 نقطة

5- مانشستر يونايتد برصيد45 نقطة

6- ولفرهامبتون برصيد 43 نقطة

7- شيفيلد يونايتد 43 نقطة

8- توتنهام برصيد 41 نقطة

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9- أرسنال برصيد 40 نقطة

10- بيرنلي برصيد 39 نقطة

11- كريستال بالاس برصيد 39 نقطة

12- ايفرتون برصيد 37 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد برصيد 35 نقطة

14- ساوثمبتون برصيد 34 نقطة

15- بيرايتون برصيد 29 نقطة

16- ويست هام يونايتد برصيد 27 نقطة

17- واتفورد برصيد 27 نقطة

18-بورنموث برصيد 27 نقطة

19- أستون فيلا برصيد 25 نقطة

20- نوريتش سيتي برصيد 21 نقطة