رياضة | بعد قرار إيقاف الدوري.. تعرف على موعد مباراة الزمالك والرجاء في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قرار إيقاف الدوري.. تعرف على موعد مباراة الزمالك والرجاء في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في حجز بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء أمس الجمعة، من تونس.

وتأهل الفارس الأبيض إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بمجموع مبارتي الذهاب والإياب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونجح الرجاء المغربي في الصعود إلى دورن نصف النهائي من البطولة الإفريقية، عقب إقصاؤه لفريق مازيمبي الكونغولي بمجموع اللقائين بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك والرجاء

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ويواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب أحد أيام 1 أو 2 مايو المقبل، فيما تكون مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 8 او 9 من نفس الشهر.

وتحدد موعد مباراة النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 29 مايو المقبل.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره مصر للمقاصة يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.