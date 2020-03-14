رياضة | منتخب مصر فى راحه بعد تأجيل مباراتي توجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر فى راحه بعد تأجيل مباراتي توجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بيان رسمي بشأن تعليق النشاط الرياضي لمدة 15 يوم.

وجاء بيان الجبلاية كالأتي :

Advertisements

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وكان من المفترض أن يكون هناك تجمع لمنتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري، فى الفترة من 23 وحتي 31 مارس لمواجهة منتخب توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 26 و29 ولكن تم تأجيلهم من قبل الأتحاد الإفريقي لكرة القدم امس بسبب كورونا.

وصرح مصدر ل " الخليج 365 الرياضي" أن بعد تأجيل المباراتان لم يعد هناك معسكر للمنتخب الوطنى خلال الفترة القادمة وان الفراعنة ليس لديهم أى تجمع.