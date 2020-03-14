رياضة | موعد مباراة ليفربول القادمة بعد العودة من تأجيل الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول القادمة بعد العودة من تأجيل الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن توقف مسابقة الدوري، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، في الملاعب البريطانية.

وهدد الفيروس حياة الكثير من الرياضيين بعد إعلان وجود أكثر من حالة إيجابية في الملاعب على رأسها مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال.

وحدد الاتحاد الإنجليزي، يوم 3 أبريل المقبل من أجل عودة المباريات الرسمية في البريميرليج وإستمرار المسابقة والتي يتصدرها ليفربول بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه.

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ويرصد "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة ليفربول المقبل عقب إنتهاء التوقف من خلال التقرير الآتي:-

وينتظر ليفربول مواجهة قوية وشرسة ضد منافسه مانشستر سيتي، بالجولة الحادية والثلاثين يوم 5 أبريل المقبل، على ملعب الاتحاد.

وتقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.