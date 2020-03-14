رياضة | لاعب مانشستر سيتي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب مانشستر سيتي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللاعب الفرنسي بنجامين ميندي لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حقيقة إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية وعزله في الحجر الصحي.

ونشر ‏ميندي مقطع فيديو له عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "اشكركم على رسائل الدعم الكثيرة عقب اخبار الحجر الصحي، واليوم اثبتت النتائج سلبيته حولي".

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وأضاف : "لكن من المهم أن يتحمل الجميع مسؤولياته في هذه الفترة الحساسة لحماية نفسه ولحماية الضعفاء من الوباء لذا ادعوكم الى اتباع التعليمات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس".

يذكر أن التقارير الإنجليزية قد أشارت إلى أن لاعب مانشستر سيتي قد تعرض للإصابة، بسبب عدوى من أحد اقاربه الذي تعرض للإصابة بهذا الفيروس.