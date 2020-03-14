رياضة | المشرف على الكرة في المقاولون يحاول إقناع النحاس بالعفو عن نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشرف على الكرة في المقاولون يحاول إقناع النحاس بالعفو عن نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب يبذل محاولات مكثفة من أجل إقناع عماد النحاس المدير الفني للفريق بالعفو عن نجم هجوم الفريق طاهر محمد طاهر.

وأفادت التقارير الصحفية بأن طاهر محمد طاهر خرج من حسابات المدير الفني للفريق عماد النحاس وذلك بعد تراجع نتائج الفريق بالخسارة على يد كلا من إنبي وبيراميدز والتعادل مع إف سي مصر.

ونقلت التقارير الصحفية عن مصدر داخل الجهاز الفني للمقاولون العرب أن مفاوضات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مع طاهر وتركيزه في الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي وتراجع مستواه هو سبب تجميد الجهاز الفني للاعب.

وأشارت التقارير إلى أن الجهاز الفني للمقاولون العرب كان قد طالب طاهر محمد طاهر بالتركيز الشديد في التدريبات والمباريات قبل لجوء عماد النحاس لعناصر جديدة بديلة للاعب.