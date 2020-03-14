رياضة | "الأوليمبية" تقرر تعليق جميع الأنشطة الرياضية والتجمعات والبطولات المحلية لمدة أسبوعبن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوليمبية" تقرر تعليق جميع الأنشطة الرياضية والتجمعات والبطولات المحلية لمدة أسبوعبن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت اللجنة الأوليمبية بيانا رسميا بشأن البطولات والأنشطة الرياضية بعد قرار مجلس الوزراء بتعليق الأنشطة الرياضية في البلاد كإجراء وقائي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء بيان اللجنة الأوليمبية على النحو التالي: "بناء على قرار دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي بتعليق النشاط الرياضي بمصر لمدة أسبوعين وبناء على البيان الصادر من معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع أية تجمعات حرصا على سلامة المواطنين , قررت اللجنة الأولمبية المصرية تعليق كافة الأنشطة الرياضية والبطولات المحلية وكافة المباريات والتجمعات الرياضية بجميع أنواعها لمدة أسبوعين إعتباراً من غد الأحد الموافق 15 مارس 2020 ، على أن يتم التنسيق مع كافة الاتحادات التي تقوم بإعداد منتخباتها القومية لخوض منافسات أو التاهيل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 مع إتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الصحية اللازمه لضمان سلامة اللاعبين من خلال اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية لضمان عدم تأثر خطط الاعداد والتأهيل للأولمبياد

وعلى كافة الاتحادات الرياضية المصرية الإلتزام بتنفيذ هذا القرار

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وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على إتخاذ كافة الإجراءات والضمانات اللازمة للحفاظ على سلامة الشعب المصري

حفظ الله مصر وشعبها

اللجنة الأولمبية المصرية