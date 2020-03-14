رياضة | برشلونة يسعى للحفاظ على نجمه

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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن المفاوضات بين إدارة برشلونة والألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى الفريق لتجديد عقده عادت بقوة في الساعات القليلة الماضية.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن جيرد فوم بروخ وكيل أعمال تير شتيجن اجتمع مع إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة من أجل التفاوض على تجديد عقد الحارس الألماني الذي ينتهي في صيف 2022.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات شهدت تقدمًا ملموسًا بالإضافة إلى وجود رغبة من الطرفين في توقيع العقود في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات الآن تدور حول مدة العقد الجديد بين 4 أو 5 مواسم وذلك نظرًا لوجود فروق دقيقة على المستوى المادي فكلما كانت المدة أقصر زادت احتمالية ارتفاع مطالب تير شتيجن لراتبه السنوي.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه مهما كان الاتفاق النهائي على مدة العقد فإن الزيادة في الراتب ستكون كبيرة وسيصعد تير شتيجن لقمة جدول الرواتب لحراس المرمى في العالم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الخلاف بين الطرفين كان بسبب المطالب المادية للحارس الدولي الألماني الذي يرى أنه الأفضل في العالم في مركزه ويستحق أعلى راتب لكن لا يوجد لديه أي نية للرحيل عن صفوف البلوجرانا حتى الآن.

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وكشفت تقارير صحفية إسبانية فرنسية في ديسمبر الماضي عن وجود صراع أوروبي شرس في الوقت الحالي بين أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي من أجل ضم الألماني المتألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية نقلاً عن موقع le10sport الفرنسي أن باريس سان جيرمان يخطط لضم الألماني مارك أندريا تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الموقع الفرنسي إلى بأن الهدف من مفاوضات العملاق الباريسي مع تير شتيجن هو معرفة مدى رغبته في الرحيل عن برشلونة بطل الدوري الإسباني أم لا.

كما أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إدارة يوفنتوس مازالت تبحث عن حارس مرمى متميز لتدعيم ذلك المركز لذلك وجهت أنظارها تجاه حارس مرمى برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يفكر أيضًا في تدعيم ذلك المركز على المدى المتوسط عبر التعاقد مع تير شتيجن لا سيما وأن يمتلك الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس البالغ من العمر 33 عامًا.

وأكدت موندو ديبورتيفو الإسبانية أن التهديد الحقيقي لبرشلونة قد يأتي من العملاق الألماني بايرن ميونخ الذي يبحث في الوقت الحالي عن خليفة للعملاق مانويل نوير الذي سيتزامن انتهاء عقده العام المقبل مع بلوغه سن الخامسة والثلاثين.

وأوضحت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن الحارس الألماني السابق أوليفر كان سيعود إلى النادي البافاري لشغل منصب كارل هاينز رومينيجه مما قد يؤثر في صفقة مارك أندريا تير شتيجن، حيث كان قد أبدى من قبل إعجابه الشديد بحارس مرمى النادي الكتالوني ودافع عنه في الحالة الجدلية التي أُثيرت حول الأحق بحراسة عرين المنتخب الألماني.