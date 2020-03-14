رياضة | بعد قرار التأجيل.. موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قرار التأجيل.. موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بشكل طبيعي ، استعدادا لمواحهات بطولة الدوري المصري الممتاز .

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تعليق النشاط الرياضي في جمهورية مصر العربية امدة اسبوعين اعتبارا من اليوم ، وذلم من اجل مواجهة فيروس كورونا المستجد بعد انتشاره في عدة دول بحميع أنحاء العالم.

موعد مباراة الزمالك القادمة

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وكان من المقرر ان يواجه فريق الكرة الاول بنادي الزمالك نظيره مصر للمقاصة يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز ولكن قرار رئاسة الوزراء أدى الى تأجيل المباراة لموعد اخر

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.