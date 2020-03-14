الامارات | عموري يعرقل العين ويرفض الاحتفال

شكرا لقرائتكم خبر عن عموري يعرقل العين ويرفض الاحتفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز البرازيلي ماركوس كينو هدفاً رائعاً ليقود الجزيرة للفوز على العين بثلاثة أهداف مقابل هدف، على استاد محمد بن زايد، في ختام مباريات الجولة الـ 19 من دوري الخليج العربي، ليرفع "فخر أبوظبي" رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد "الزعيم" عند 37 نقطة في المركز الثاني.

وحول الجزيرة تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، بعدما تقدم العين عن طريق التوغولي لابا كودجو، ورد عمر عبدالرحمن بهدف التعادل ورفض الاحتفال بالهدف، قبل أن يضيف ماركوس كينو الهدف الثاني ويحسم علي مخبوت اللقاء بإضافة الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بفوز "فخر أبوظبي"، الذي عاد للمنافسة بقوة على اللقب.

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