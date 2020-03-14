شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. الأهلي يرجئ استضافة بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة، إرجاء استضافة بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات في الوقت الحالي، اللتين كان من المقرر أن يستضيفهما النادي في نهاية مارس الحالي وحتى منتصف أبريل المقبل. وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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