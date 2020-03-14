شكرا لقرائتكم خبر عن ميندي مطمأنًا جماهير السيتي: نتائج تحليل كورونا سلبية ومن المهم أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طمأن بنجامين ميندي الظهير الأيسر لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، جماهير ناديه على صحته، بعد أنباء إصابته بـ فيروس كورونا المُستجد «كوفيد 19».

أحد أفراد عائلة ميندي ظهر عليه أعراض الفيروس، حيث كان يُعاني من ضيق حاد في الجهاز التنفسي، وخضع لفحوصات طبية، وبعد ذلك دخل اللاعب الحجر الصحي.

وخضع بطل كأس العالم 2018، لفحوصات طبية هو وأحد أفراد عائلته الذي لم يتم الكشف عن هويته، وجاءت نتائج تحاليلهم سلبية .

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وخرج ميندي في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وقال خلاله: «صباح الخير للجميع، أولا وقبل كل شيء أريد أن أشكركم على رسائل الدعم العديدة التي تلقيتها بعد أخبار الحجر الصحي الخاص بي».

وأضاف: «اليوم كانت النتائج سلبية لمن حولي، ولكن من المهم أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم في هذه الفترة الحرجة».

وواصل: «التعليمات هي لحمايتك، ولكن قبل كل شيء لحماية من هم أضعف في مواجهة هذا الوباء».

وأتم: «لذلك أدعوكم إلى اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية، من أجل وقف انتشار الفيروس في أسرع وقت ممكن، ولنعود إلى الوضع الطبيعي، اعتن بنفسك وأحبائك.. أشكر الله».