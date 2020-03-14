شكرا لقرائتكم بعد قرار تعليق النشاط الرياضى.. فايلر يدرس إراحة لاعبى الأهلى 3 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُناقش الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر منح لاعبيه راحة إضافية لمدة 3 أيام بعد تعليق بطولة الدوري العام وكافة الأنشطة الرياضية لمدة 15 يوم، حيث يحصل اللاعبين على راحة بشكل طبيعي غداً إلا أن تعليق بطولة الدوري جعل الجهاز الفني يفكر في مد الأجازة.

وخاض الأهلي مران عصر اليوم شهد خوض اللاعبين لفقرة بدنية مطولة تحت قيادة توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق، وقام اللاعبون بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية، ضمن البرنامج الذي أعده بينكيل.

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فيما عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران وجاءت جلسة فايلر مع الجهاز المعاون للترتيب للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل بالدوري، وتلقي الأهلي خطابا رسميا أمس من اتحاد الكرة للتأكيد على تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي التي كان مقررا لها اليوم.

شارك رمضان صبحي لاعب الأهلي في مران الفريق الذي أقيم اليوم السبت، على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها يوم الأربعاء المقبل فى الجولة 19 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وشارك صبحى فى المران الجماعى بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى خضع له الفترة الماضية.. وكان صبحى قد تعرض لتمزق فى العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى، وشارك فى مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش لتجهيزه للمرحلة المقبلة.