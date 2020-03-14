شكرا لقرائتكم "تذكرتى" تعلق جميع أنشطتها وحفلاتها لحين إشعار آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت شركة تذكرتي تعليق كل حفلاتها وانشطتها المختلفة لحين اشعار أخر، وذلك استجابة لقرار رئيس الوزراء. Advertisements وتؤكد شركة تذكرتي انه تم الغاء كافة الحفلات في الفترة المقبلة، ولحين اشعار أخر. وكان مجلس الوزراء قد قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، كما اتخذت الدولة المصرية قرارا بتعليق المدارس والجامعات والأنشطة الرياضية لمدة اسبوعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "تذكرتى" تعلق جميع أنشطتها وحفلاتها لحين إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.