شكرا لقرائتكم إنبى يعلن تعليق النشاط الرياضى بعد قرار رئيس الحكومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد، تعليق النشاط الرياضى فى النادى بالكامل سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو تنس الطاولة أو الأكاديميات المختلفة.

وقال زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، لـ"الخليج 365":"صحة الإنسان أهم من كرة القدم وأهم من أي شئ قررنا تعليق جميع الأنشطة لحين صدور تعليمات جديدة بناءً على توجيهات مجلس الوزراء".

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وأصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر ، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالي :

بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .