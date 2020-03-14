شكرا لقرائتكم الجزيرة يتجاوز العين بثلاثية في قمة الجولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب الجزيرة تأخره بهدف إلى فوز 3 - 1 على ضيفه العين يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وتقدم العين عن طريق المهاجم التوغولي لابا كودجو في الدقيقة 39، قبل أن يدرك عمر عبد الرحمن (عموري) التعادل للجزيرة في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 82 سجل البرازيلي ماركوس كينو الهدف الثاني للجزيرة، قبل أن يختتم علي مبخوت ثلاثية فريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة تعرض بندر الأحبابي لاعب العين للبطاقة الحمراء في الدقيقة 69 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية. ورفع الجزيرة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف العين صاحب المركز الثاني.