شكرا لقرائتكم خبر عن السلة والكاراتيه والهوكى يعلقون نشاط اللعبة 15يوما بناء على توجيهات مجلس الوزراء . والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريحة تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما لماذا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكذلك وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وأصدر الاتحاد بيانا رسميا جاء فيه ..

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من غدٍ الأحد الموافق 15 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

كما قرر اتحاد الكاراتيه تعليق نشاط اللعبة ايضا لمدة أسبوعين على أن يكون استئناف النشاط وفقا لظروف الدولة

وجاء فى بيان الاتحاد ما يلى ..

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تمشيًا مع سياسة الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شانها التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري للكاراتيه تعليق كافة أنشطته لمدة أسبوعين علي ان يكون استئناف النشاط طبقا لظروف الدولة و قرارتها في هذا الشأن مع تمنيات الاتحاد المصري للكاراتيه ان يحفظ الله مصر و شعبها من أي سوء.

فى الوقت نفسه قرر الإتحاد المصرى للهوكى بوقف النشاط بجميع مراحله ابتداء من غد الأحد 15 مارس لمده اسبوعين وذلك تبعا لبيان معالى السيد رئيس الوزراء وقرار وزاره الشباب والرياضة