الامارات | الوحدة يواصل مشوار "السعادة" ويزاحم أهل الصدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يواصل مشوار "السعادة" ويزاحم أهل الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق الوحدة انتصاراته في دوري الخليج العربي لكرة القدم وحقق مساء اليوم السبت فوزاً صعباً خارج قواعده على حساب مستضيفه فريق الظفرة بهدفين لهدف ضمن الجولة 19.

ورفع "العنابي" رصيده إلى النقطة 35 مقلصاً فارق النقاط بينه وبين شباب الأهلي المتصدر إلى 8 نقاط فقط ليضع نفسه ضمن دائر الفرق المنافسة على لقب الموسم الحالي للمسابقة التي تبقت 7 جولات على نهايتها، بينما في المقابل تجمدت نقاط أصحاب الأرض عند 29.

وتقدم الظفرة بالهدف الأول بواسطة لاعبه البرزيلي جواو بيدرو في الدقيقة 8 لكن تيغالي سجل هدف التعادل لفريق الوحدة في الدقيقة 52 قبل ان يضيف زميله الكنغولي موبوكو في الدقيقة 74.

وحرم حارس مرمى فريق الظفرة، خالد السناني لاعبي "العنابي" من الوصول لشباكه في الشوط الأول وواصل تألقه في الثاني وبخلاف استقباله لهدفين فقد استطاع أن يتصدى لخمس فرص لاحت أمام لاعبي الوحدة كانت كفيلة بخسارتهم للقاء بنتيجة ثقيلة.