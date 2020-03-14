شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة» تعلق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعليق كافة الأنشطة الرياضة والشبابية بكافة أنواعها وفى جميع المحافظات لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد، مع التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية فيما يخص تدريبات المنتخبات القومية الجارى إعدادها لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة طوكيو 2020.

وأكد بيان الوزارة على التشديد والمتابعة الدقيقة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بما تتضمنه من استمرار تعقيم كافة منشآتها واتخاذ كافة الإجراءات الصحية المتبعة، على أن تسرى تلك الإجراءات على كافة القطاعات المرتبطة بالمجال الشبابيى والرياضى ومنها الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب والأكاديميات وكافة الهيئات الشبابية والرياضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الشباب والرياضة، السبت، مع ممثلي الجهات الرياضية المصرية والإفريقية وحضره كل من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية والأستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمهندس هانى أبوريده عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولى والإفريقي لكرة القدم.